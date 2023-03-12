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Bakan Özer: LGS kapsamındaki sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz

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Bakan Özer: LGS kapsamındaki sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın, 4 Haziran 2023 tarihinde yapılacağını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın, 4 Haziran 2023 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, "Lgs kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası 2023 LGS'de 8'inci sınıf ikinci dönem konularının yer almayacağını hatırlatan Bakan Özer, Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun ise 13 Mart Pazartesi günü 'www.meb.gov.tr' internet adresinden açıklanacağını kaydetti.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahmut Özer LGS Güncel Haberler

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