Bakan Özer: Kutsal kitabımıza böyle yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil - Haberler

Bakan Özer: Kutsal kitabımıza böyle yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya'daki lisede Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa ilişkin "Kutsal kitabımıza böyle bir yaklaşım kabul etmemiz mümkün değil. Gerekli hassasiyetle süreci takip edeceğiz, gerekli cezaları vereceğiz" dedi. MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya'daki lisede Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa ilişkin "Kutsal kitabımıza böyle bir yaklaşım kabul etmemiz mümkün değil. Gerekli hassasiyetle süreci takip edeceğiz, gerekli cezaları vereceğiz" dedi. Adıyaman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Özer'i havalimanında Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, siyasi parti ve STK temsilcileri karşıladı. İlk olarak Vali Çuhadar'ı ziyaret ederek kente ilişkin bilgiler alan Bakan Özer, gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Özer, Antalya'daki lisede Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa ilişkin şunları söyledi: "Geçen gün de Bursa'da dansöz oynatmayla ilgili bir ilköğretim okulunda durum yaşanmıştı. Bakanlık olarak bunları tolere edebilmemiz mümkün değil. Hele bir kutsal kitaba yapılan bu davranışı asla kabul etmemiz mümkün değil. Valiliğimiz gerekli incelemeleri başlattı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak müfettişlerimizi görevlendirdik. Gerekli her türlü incelemeleri yapacağız. Cumhuriyet Başsavcılığı da gerekli soruşturmaları başlattı. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak devletiyle milletiyle barışığız. Bu uğraşı verirken bu şekilde yaklaşımları kutsalımıza Kur'an-ı Kerim'imize, kutsal kitabımıza böyle bir yaklaşım kabul etmemiz mümkün değil. Gerekli hassasiyetle süreci takip edeceğiz, gerekli cezaları vereceğiz. Bizim eğitim sistemi çok büyük bir eğitim sistemi. 19 milyon öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sistemi muhtemelen bundan sonraki vakaları nasıl önleyebiliriz, diye bakanlık olarak çalışacağız artık. Çok daha kapsamlı bir şekilde gençlerimizin özellikle sadece kutsal değil doğaya saygılı, çevreye saygılı, insana saygılı ve Türkiye'nin hedeflerinin bölgede iddia sahibi olmak, dünyada iddia sahibi olan bir ülke olmak yolunda ilerlerken buna uygun şekilde gençliği nasıl inşa edebiliriz, eksiklikler nelerdir, neleri yapmamız gerekir; inşallah bu ay içinde bir organizasyon yaparak bunu çok kapsamlı masaya yatıracağız." Bakan Özer, daha sonra İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel milli eğitim bakanlığı Mahmut Çuhadar Mahmut Özer Antalya Güncel Haberler

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