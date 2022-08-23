Bakan Özer: Köy okullarımızı yıl sonuna kadar onarımdan geçireceğiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, köy yaşam merkezlerinin sayısını 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi itibarıyla 1500'e çıkaracaklarını belirterek, "2022 yılının sonuna doğru ihtiyaç duyulan tüm köy okullarını bakım- onarımdan geçirerek köylülerimizin, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ankara'da Aydıncık Köy Yaşam Merkezi kursiyerlerinin 'Sertifika ve Kovan Dağıtım Töreni'ne katıldı. Törende Bakan Özer'in yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da yer aldı. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak köy yaşam merkezleri projesini başlattıkları ve bu kapsamda köylerde atıl olan 7 bin okulu eğitimle tekrar buluşturmak istediklerini belirtti.

Bakan Özer, 520 köy yaşam merkezini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve bu sayıyı 12 Eylül 2022'de, 2022- 2023 eğitim ve öğretim dönemi itibarıyla 1500'e çıkaracaklarını söyleyerek, "2022 yılının sonuna doğru da ihtiyaç duyulan tüm köy okullarını hızlı şekilde bakım onarımdan geçirerek köylülerimizin, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Köylerdeki kadınlarımızın ürettiği şeyleri, biz halk eğitim merkezleri üzerinden köy yaşam merkezlerinde üreteceğiz. Tüm masrafları biz karşılayacağız ama kadınlarımız, kendi ürettiklerini kendileri satarak kazanç sağlayacak. Böylece eğitimle iş gücü piyasasını iç içe geçiren bir mekanizmayı hayata geçirmiş olacağız" dedi.

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Haber- Kamera: Tuğba SIR- Burak TEKİN/ ANKARA,