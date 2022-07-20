Bakan Özer: "Kovid-19 gibi olağanüstü koşullarda gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli ortamlar okullardır" 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in stantları gezmesi Milli Eğitim Bakanı Özer'in konuşması İZMİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'nda konuştu. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in stantları gezmesi Milli Eğitim Bakanı Özer'in konuşması İZMİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'nda konuştu. (1) AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Özer: 'Kovid-19 gibi olağanüstü koşullarda gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli ortamlar okullardır' - Haberler

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