Bakan Özer, koltuğunu 11 yaşındaki Kaan Can'a devretti

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ' 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nedeniyle makam koltuğunu Keçiören Toygar Börekçi Ortaokulu öğrencisi Kaan Can İl'e (11) devretti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çeşitli okullardan öğrencileri, Bakanlıkta kabul etti. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Özer'in koltuğuna, Keçiören Toygar Börekçi Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Kaan Can İl oturdu. Bakan Özer, Atatürk'ün devleti genç nesillere armağan ettiğini belirterek, "Sizler ne kadar yetenekli, kendine güvenli, analitik düşünen, bu toprakların değerleriyle bezenmiş bir şekilde yetişirseniz, bu ülke ilelebet yaşamaya devam edecek. Hepinizin bayramını kutluyorum. Bir de teşekkür ediyorum sizlere. Biliyorsunuz, 6 Şubat'ta ülkemizde çok büyük bir deprem yaşadık. Çok canlarımızı yitirdik. O yitirmiş olduğumuz canlarımıza da Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Orada okullar açmak için o kardeşlerinizi okullarıyla, öğretmenleriyle buluşturmak için bakanlık olarak biz çok çaba sarf ettik. Tüm arkadaşlarımızla birlikte, il müdürlerimizle birlikte, tüm öğretmenlerimizle, sizin öğretmenleriniz bu ülkenin en büyük kahramanları. Tüm öğretmenler, oraya canıgönülden seferber oldu. Sizler de aranızda yardım topladınız. O yardımları, oradaki kardeşlerinize ilettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir de depremzede kardeşleriniz, sizin okullarınıza geldi. Onlara ilgi gösterdiniz, dertlerini unutmaları için büyük fedakarlık gösterdiniz. Birlik, beraberlik içinde olduğumuz zaman çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok, değil mi? Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Bakan Özer'in, "Evet Bakanım; isteğin, arzun nedir, neler yapacaksın" sorusu üzerine Kaan Can İl, "İlk yapacağım şey, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevleri, arkadaşlarımla birlikte toplantılar yaparak halletmeye çalışmak" diye konuştu. Özer, Kaan Can İl'e "Milli Eğitim Bakanı olarak bu çocuklara verdiğiniz eğitimin yeterli olduğuna inanıyor musunuz?" diye sordu. İl, "Evet inanıyorum" yanıtını verdi. Özer de "Sana başarılar diliyorum. Bu bakanlık zor bir bakanlıktır ama en keyifli bakanlıktır. Niye; çünkü gelecek nesilleri yetiştiren, ülkemizin rekabet gücünü artırmada en önemli şey olan eğitimin yaygınlaşması erişime kolaylaşmasını sağlayan en önemli bakanlıktır. Geleceğe en fazla katkısı olan bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı'dır" dedi.

Görüntü dökümü:

- Bakan Özer'in konuşması

- Kaan Can İl'in konuşması

- Hatıra fotoğrafı

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Enes GEYİK- Murat BEKMEZCİ/ANKARA,