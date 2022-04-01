BAKAN ÖZER: 'KIZ ÇOCUKLARI OKULA GİTMİYOR' SÖYLEMİ TARİH OLDU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi tanıtım toplantısının ardından Rize Valiliği'nde başkanlık ettiği 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Özer, Rize'de eğitimin sevindirici duruma geldiğini belirterek, "Fiziksel altyapı ihtiyaçları oranlarını büyük oranda tamamlamış ve çok önemli projeleri gerçekleştiren bir ilimiz. Okul öncesinden ortaöğretime, güzel sanatlar liselerine, meslek eğitimi, özel eğitim, tüm alanlarda gerçekten vatandaşımızın nitelikli eğitim almasıyla ilgili çok önemli yatırımların olduğu bir şehir Rize'miz" ifadelerini kullandı.

'53'ÜNCÜ AR-GE MERKEZİNİ DE RİZE'MİZE KURUYORUZ'

Değerlendirme toplantısında, mevcut durumu daha iyi noktaya taşıyabilmek ve kalitesini arttırmakla ilgili ihtiyaçları da ele aldıklarını ifade eden Bakan Özer, "Mesleki teknik eğitimde araştırma geliştirme merkezlerini yaygınlaştırıyoruz. Ülkemizin meslek eğitimimdeki inovatif yaklaşımlar, fikri mülkiyet kapsamındaki patent, faydalı ürün modelleri, marka tasarım tescilleriyle çalışmaları tüm Türkiye'ye yaygınlaştırıyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de 52 tane Ar-Ge merkezi kurduk. 53'üncü Ar-Ge merkezini de Rize'mize kuruyoruz. İnşallah burada da mesleki eğitim alanında da çok önemli çalışmalar, hem ulusal hem de dünya ölçeğinde gelişmeler olacak. Biz de bakanlık olarak her türlü desteğimizi vereceğiz" dedi.

'HEDEF, OKULLAŞMA ORANINI ARTTIRMAK'

Bakanlık olarak yatırımlarda öncelik verdikleri alanlardan bir tanesinin, okul öncesi eğitime erişimi arttırmak olduğunu söyleyen Bakan Özer, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi, bu kapsamda 2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin tane yeni ana sınıfı yapacağız. Bu çalışmaları tüm illerimizde yaygınlaştırıyoruz. Aslında Rize, okul öncesi eğitimde geldiği noktada çok iyi. Hemen hemen tüm merkezi ilçelerdeki ihtiyaçlarını karşılamış ama 3 tane daha yeni anaokulu ihtiyacı var. 3 tane yeni anaokulumuzu Rize'mize inşallah kazandıracağız" diye konuştu.