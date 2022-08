Bakan Özer: İstanbul'da OECD ülkelerinin katımıyla mesleki eğitim zirvesi olacak (2)

OKUL AÇTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Şehit İlhami Özenç Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı. Törende, şehidin babası Mehmet ve annesi Fatma Özenç de yer aldı. Törende konuşan Bakan Özer, 17 Haziran'da okullar kapandıktan sonra ilk defa 4 farklı yaz okulu ile öğrencileri buluşturduklarını söyledi. Özer, 1 milyon öğrencinin istedikleri yerde bilim, sanat, İngilizce ve matematik alanında yaz okullarına katıldığını hatırlatarak, "17 Haziran'dan bir hafta sonra İstanbul'da tüm okul yöneticilerimizle 2022- 2023 eğitim öğretim yılında okulların temizlik, kırtasiye malzemesi, küçük onarımları, büyük onarımları, donatımlarıyla ilgili her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok kapsamlı bir istişare toplantısı yaptık. Bu sembolik toplantımızı daha sonra Ankara, İzmir ve Erzurum'da yaptık. Artık her gittiğimiz ilde okul yöneticilerimizle bir araya geliyoruz. Okul yöneticilerimiz tatil yapmadan okulları yeni döneme hazırlamak için gece gündüz çalışıyor. Yıllardan beri hükümetin eğitime bu kadar yatırım yapmasına rağmen sanki Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş gibi bir yanlış algı var. Bu algıyı ortadan kaldırmak ve okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü gücümüzün, kapasitemizin olduğunu tüm kamuoyuna duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA, -