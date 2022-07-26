Bakan Özer: "Erzurum'da 2022 yılındaki 278 milyonluk yatırıma, 610 milyonluk yatırımı daha ilave ettik"
AA - Sagip Sezginer - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum'da düzenlenen 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlık toplantısında konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum'da düzenlenen 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlık toplantısında konuştu. (1)
AA / Sagip Sezginer - Güncel