BAKAN ÖZER, İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN KİLİS'TE - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAKAN ÖZER, İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN KİLİS'TE

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Kilis İl Eğitim Değerlendirme' toplantısı sonunda açıklama yaptı.

KİLİS (DHA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Kilis İl Eğitim Değerlendirme' toplantısı sonunda açıklama yaptı. Bakan Özer, Kilis'te bakanlık yatırım bütçesinin 130 milyon TL olduğunu ifade ederek, 'Bugünkü değerlendirme toplantısında bu mevcut yatırımlara 470 milyonluk ilave yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla 130 milyonluk yatırımı 600 milyona çıkarmış ve 4 kat artırmış oluyoruz" dedi.

Bakanlık olarak okul öncesi eğitime ağırlık verdiklerini belirten Bakan Özer, "3-5 yaş aralığındaki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına yaklaştırmak için 3 bin tane yeni anaokulu 40 bin tane de yeni ana sınıf yapacağız? diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Yatırım, Kilis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title