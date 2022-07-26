Bakan Özer: Hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış alınamaz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ihtiyaçlarının bakanlık tarafından karşılandığını belirterek, "Bizim bütçeyle ilgili sıkıntımız yok. Birisi bağış yapmak istiyorsa yapabilir ama kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur. Hiç kimse bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu coğrafyasında, bu ülkenin içerisinde hiç kimseden kayıt için devlet okullarından bağış alınamaz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '2022- 2023 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katılmak üzere Erzurum'a geldi. Valilik ziyareti sonrası Bakan Özer, İl Eğitim Değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Özer, 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin açtığı yağlı boya sergiyi gezdi. Bakan Özer, sergideki yağlıboya Atatürk portresine ilgi gösterdi. Resim öğretmeni Dilek Teber, kendi yaptığı resmi Bakan Özer'e hediye etti. Atatürk portresini bakanlığa asacağını söyleyen Bakan Özer, sergide yağlı boya eserleri yer alan öğrencilerle de sohbet etti.