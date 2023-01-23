Bakan Özer: Her okulda 1 rehber öğretmen olacak şekilde öncelik verilecek

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İçişleri Bakanlığı ile bağımlılıkla ilgili seferberlik başlattıklarını belirterek, "Hedefimiz 2 ay içerisinde yani şubatın sonuna kadar 19 milyon öğrencimizin tamamında, öğretmenlerimizin tamamı ve ilave 5 milyon veliye ulaşarak 25 milyon vatandaşımıza,...

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İçişleri Bakanlığı ile bağımlılıkla ilgili seferberlik başlattıklarını belirterek, "Hedefimiz 2 ay içerisinde yani şubatın sonuna kadar 19 milyon öğrencimizin tamamında, öğretmenlerimizin tamamı ve ilave 5 milyon veliye ulaşarak 25 milyon vatandaşımıza, bağımlılıkla ilgili farkındalık kazandıracak eğitimi uygulamaya başlamak. Onun için 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimize, her okulda en az 1 tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gölbaşı Mogan Uygulama Oteli'nde düzenlenen 'Akran Zorbalığını Önlemede Bütüncül Okul Yaklaşımı Çalıştayı'na katıldı. Bakan Özer, eğitimin toplumdan bağları kopartılarak değerlendirmenin mümkün olmadığını belirterek, "Eğer böyle yaparsak sadece okula bütüncül olarak yaklaşırsak hata yaparız. Okulun dışındaki parametleri de dikkate alarak sosyal politikalarla desteklediğimiz zaman hem akademik başarı hem akran zorbalığı ile ilgili şiddetlerle ilgili mesafe alabilme imkanına sahibiz. Öncelikle bir noktanın altını çizmemiz lazım. Son zamanlarda akran zorbalığıyla ilgili basında, medyada görünürlük artmaya başladı. Görünürlüğün artması, eğitim sistemimizde okullarımızda yaygın bir akran zorbalığı olduğu anlamına gelmiyor. Böyle bir şey yok. Bizim eğitim sistemimiz devasa bir eğitim sistemi. 19 milyon 150 bin öğrencinin, 1 milyon 200 bin öğretmenin yer aldığı devasa bir eğitim sistemi. 150'ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha fazla nüfusa sahip. Tekil olayları art arda verdiğimiz zaman zihinde bu sanki yaygın bir davranış gibi bir algılama oluşuyor. Toplum olarak, medya olarak sosyal medya kullanıcıları olarak böyle tekil, yaygın olmayan kötülükleri o mecralarda yaygınlaştırarak toplumda sanki ciddi bir vaka varmış gibi bir algı oluşmasına fırsat vermemiz lazım" diye konuştu.

'AMACIMIZ SAĞLIKLI, GÜVENLİ OKUL İKLİMİ'

Bir eğitim politikasının, okula direkt olarak etki etmezse sonuç vermeyeceğini belirten Özer, "Bakanlık olarak bizim ağırlık verdiğimiz şey okul. Her zaman konuşmalarımızda tekrarlıyoruz. Bir eğitim politikası okula sirayet etmezse retorik olmaktan öteye geçemez. Onun için biz her projemizde, 2022'deki yaptığımız tüm projelerde veya 2023'te yapacağınız tüm projelerde okulu etkileyen direkt okulda hissedilecek politikalara ağırlık veriyoruz. Amacımız, sağlıklı güvenli bir okul iklimini inşa etmek. Eğer sağlıklı ve güvenli bir okul iklimi inşa edebilirsek o ortamda öğrenme maksimum verimlilikte gerçekleşebilir. Onun için sürekli okulu güçlendirecek, destekleyecek, ayakları üzerinde duracak mekanizmaları inşa etmeye çalışıyoruz. Akran zorbalığı, bunun oradaki yaşantının bir parçası sadece. Eğer biz bu iklimi güçlendirirsek çok daha sağlıklı eğitim sistemimiz olacak. Bir değer davranışa dönüştüğü zaman üreticidir. Okutulduğu zaman değil. Yaşam pratiklerini güçlendirecek bir akışkanlık kazandırmak, sağlamak lazım. Bütüncül bir şekilde ana resmi görecek şekilde bakmamız lazım. Eğer 'Okulda şiddet var' diyorsak evde şiddet var demektir. Toplumda şiddet var demektir. Asıl koruyucu önlemdir. Ortaya çıkabilmesini engelleyecek mekanizmaları sistemin içerisinde enjekte etmeyi bilmektir" ifadelerini kullandı.

'BAĞIMLILIKLA İLGİLİ SEFERBERLİK BAŞLATTIK'

Rehber öğretmenleri ile ilgili müjde vereceğini belirten Özer, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz her atamada öncelik verdiğimiz alanlar var. Mesela 2022'de okul öncesi eğitime çok ağırlık verdik. İçişleri Bakanlığımızla bir çalışmaya başladık. Özellikle bağımlılıkla mücadele ile ilgili çok ciddi bir seferberliğe başladık. Hedefimiz 2 ay içerisinde; yani şubatın sonuna kadar 19 milyon öğrencimizin tamamında, öğretmenlerimizin tamamını ve ilave 5 milyon veliye ulaşarak 25 milyon vatandaşımıza, bağımlılıkla ilgili farkındalık kazandıracak eğitimi uygulamaya başlamak. Şimdi bu ihtiyaçlar hep rehber öğretmene ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Onun için 2023 öğretmen atamasında, rehber öğretmenlerimize her okulda en az 1 tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz." (DHA)