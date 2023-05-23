Bakan Özer: Halk eğitim kurslarında 18 milyon 750 bin vatandaşa ulaştık

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, halk eğitim kurslarında, 2022'den bugüne kadar 18 milyon 750 bin kişiye ulaşıldığını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, halk eğitim kurslarında, 2022'den bugüne kadar 18 milyon 750 bin kişiye ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halk eğitim kurslarımızda başlattığımız istihdam ve dijitalleşme hamlesinin de büyük katkısıyla, 2022 yılından bugüne 18 milyon 750 bin vatandaşımıza ulaştık. Ülkemizin dört bir köşesinde kursiyerlerimize 4 binden fazla kurs sunuyoruz. Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı platformumuzla da artık dijital ortamda yurt içi ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımıza kurs sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.