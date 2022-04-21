Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi

Esenler Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Uluslararası Barış Ekmeği Festivali düzenlendi. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festivale Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da katıldı.

MAYA TÜRKİYE'DEN

EKMEĞİMİZ BARIŞA VESİLE OLSUN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı konuşmada, "Tüm inançlarda ekmek kutsaldır. Bizim soframız gönül soframızdır ve herkese açıktır. Temennimiz, duamız bu mübarek ramazan ayında şu, Allah ülkemizde, gönül coğrafyamızda, tüm dünyada barışı, huzuru, esenliği egemen kılsın inşallah diyor, bu güzel çabaya vesile olan Tevfik Başkanım, Esenler Belediyemiz, ev sahibimiz Esenlerli hemşehrilerimizi yürekten kutluyor, tekrar teşrifleri için kıymetli bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Çabamız, gayretimiz, sesimiz, hamurumuz, ekmeğimiz, barışa vesile olsun" ifadelerini kullandı.