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Bakan Özer, Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Açılış Programı'na katıldı

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Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Açılış Programı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okula gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Okuldan görüntüler ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Açılış Programı'na katıldı.

Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Açılış Programı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okula gelişi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Okuldan görüntüler ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Açılış Programı'na katıldı. (4)

Kaynak: AA / Mesut Tankulu - Güncel

Anadolu Lisesi Nazif Gürdoğan Ziya Selçuk Güncel Haberler

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