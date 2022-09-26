Bakan Özer, Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Açılış Programı'na katıldı Güncel Haberler Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Açılış Programı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okula gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Okuldan görüntüler ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Açılış Programı'na katıldı. Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Açılış Programı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okula gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Okuldan görüntüler ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Açılış Programı'na katıldı. (4) Güncel Kaynak: AA / Mesut Tankulu Anadolu Lisesi Nazif Gürdoğan Ziya Selçuk Güncel Haberler

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