Bakan Özer, Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Açılış Programı'na katıldı
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Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Açılış Programı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okula gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Okuldan görüntüler ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Açılış Programı'na katıldı.
Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Açılış Programı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okula gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Okuldan görüntüler ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Açılış Programı'na katıldı. (4)
Kaynak: AA / Mesut Tankulu - Güncel