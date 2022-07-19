Bakan Özer: "Eğitimdeki okullaşma şu anda yüzde 93'tür"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer : "Diğer ülkelerin bizden 2000 yılından çok önce sağladığı bu başarıyı bizler 70 yıllık bir gecikme ile yaşadık"

BİTLİS Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 yıl gibi kısa bir sürede çok ciddi bir ilerleme sağlandığını belirterek, "2000'li yıllarda eğitimdeki okullaşma yüzde 11 iken, bu rakam şu anda yüzde 93'tür" dedi.

Sabah saatlerinde havayolu ile Ankara'dan Muş'a gelen Bakan Özer, daha sonra Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Üzümveren köyünde yapımı tamamlanan Köy Yaşam Merkezi'nin açışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Özer, hükümetin eğitim yatırımları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Özer, "Bugün Bitlis'te bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Ankara'dan bohçalarımızla geldik. Bitlis'in eğitim kalitesini çok daha yükseklere çıkaracak yatırımlarla döneceğiz. Hepinizin malumu olduğu üzere son 20 yılda eğitimde devrim yaşandı. İstanbul'da, Ankara'da, Hakkari'de, Bitlis'te, Muğla'da, Türkiye'nin hiçbir ilini ayırmadan bu ülkenin çocuklarının eğitime çok rahat erişebilmeleri için devasa yatırımlar yapıldı. Cumhuriyet tarihinin tanık olduğu eğitim seferberliği yaşandı bu ülkede. 20 yıl gibi kısa bir sürede, çok ciddi bir ilerleme sağlandı. Okullaşma oranı diye rakamlardan biliyoruz. Uluslar arası veriler var. 2000'li yıllarda eğitimdeki okullaşma yüzde 11 iken bu rakam şu anda yüzde 93, ortaokullarda yüzde 44'lerden yüzde 90'lara geldi. Yükseköğretimde yüzde 14'lerden yüzde 48'leri geçti. Eğitimin tüm kademelerindeki eğitime girişler artırıldı. Niye artırıldı? Ülkelerin en büyük sermayesi beşeri sermayesidir. Diğer ülkelerle, gelişmiş ülkelerle rekabet edecek en önemli unsur beşeri gelişmedir. Diğer ülkelerin bizden 2000 yılından çok önce sağladığı bu başarıyı bizler 70 yıllık bir gecikme ile yaşadık. Sadece bunu mu yaşadık? Hayır. 2000'li yılların öncesinde toplumsal mühendislik projelerinin hasarlarını da onardık. Düşünün başörtülü kızlarımız eğitim haklarından mahrum bırakılırken, bu dönemde bu problem çözülüyor. Kat sayı uygulamasını hatırlayın. İmam hatip lisesinde okuyan ve yüksek öğretimi kısıtlayan uygulamanın bu dönemde hasarı giderildi. Son 20 yıl hem eğitimde toplumsal taleplerin dikkate alındığı, demokratikleştiği ve aynı zamanda okullaşma oranının maksimum düzeye çıktığı bir dönem yaşadık. Bunu yöneten bir liderimiz var. Ona ve taşrada öğretmeninden velisine ve öğrencisine kadar herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu okulumuzun açılmasında emeği geçen başta Bitlis Valimize, vekillerimize ve Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise Bitlis'in 350 bin nüfusa, 350 köy ve 250 mezrası ile dağınık bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, "Bu coğrafi yapı içerisinde 6 bin 111 öğretmen arkadaşımızla birlikte 101 bin öğrencimize 703 öğretim kurumumuzda hizmet vermeye çalışıyoruz. Türkiye'deki en fazla yatılı öğrenci potansiyeli sanırım bizde. 20 bine yakın yatılı öğrencimiz var. Şükürler olsun ki biz zamanında şehit öğretmenler vermişiz. Şükürler olsun ki bugün hiçbir güvenlik problemi olmayan en ücra köyde bile en genç öğretmen arkadaşımızla beraberiz. Huzur içerisinde eğitim öğretimi sağlıyoruz. Bu manada büyüklerimize, Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de büyük destekleriniz var. Sizleri de her zaman yanımızda görüyoruz. Okulumuz 16 öğrenciye hizmet verecek. 10'u ilkokul, 6'sı da ana sınıfıdır. Okulumuza ayrıca yaşam merkezi kimliği kazandırdık. Milli Eğitim Bakanımızın da bilgileri doğrultusunda bugün bu projenin açılışını yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Açılışta AK Parti Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar'da birer konuşma yaptı. Program, açılış kurdelesinin kesilmesi ve Köy Yaşam Merkezi'nin gezilmesi ile sona erdi.

Bakan Özer ve beraberindekiler, daha sonra Bitlis Valiliğine geçerek burada eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.