Bakan Özer: Doğal gaza erişimi olup, dönüşümü yapılmamış okul kalmayacak (2)

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK TOPLANTISINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlık toplantısında yaptığı açıklamada, "Biz mevcut eğitim sisteminin kapasitesini artırmak için nasıl çalışıyorsak bu katkının en önemli bileşeni olan siz öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemek için de her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Yeter ki aramıza kimse girmesin. Ben inanıyorum ki o atılan tohumlar ülkenin eğitim sisteminin katkısının artmasında, ülke de eğitim fırsat eşitliğinin güçlenmesinde sonuçları çok uzun sürelerde kalıcı olacaktır. İnşallah 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı çok başarılı olur. Biliyorsunuz bu toplantıları İstanbul'da yapmaya başladık. Amacımız, 1 yıllık dönemi bir değerlendirelim neler yaptık, nerden geldik, nereye doğru gidiyoruz. Benim için en değerli yer okul. Okulun her türlü ihtiyacını bakanlık olarak karşılayacağız" dedi.

Mesleki eğitimin önemli olduğuna da vurgu yapan Bakan Özer, "Bir ülkede mesleki eğitim dengesini bulmazsa sadece iş gücü piyasası anlamında aranan eleman ihtiyacı karşılanmamakla kalmaz, aynı zamanda ortaöğretim sisteminin dengesini bulamazsın. Onun için katsayı uygulaması kaldırıldıktan sonra geçmiş bakanlarımız ve bürokratlarımız mesleki eğitimi güçlendirmek için çok büyük çaba sarf ettiler. Biz sadece farklı bir yaklaşım sergiledik. Dedik ki madem özel sektör mesleki eğitimin yükünü üzerine almıyor, o zaman özel sektörü mesleki eğitim içerisine dahil etmemiz lazım. İşte bu yaklaşımla yapmış olduğumuz şey, müfredatı birlikte güncellemek, iş gücü piyasasının talep etmiş olduğu beceriye göre eğitim sistemini dizayn etmek, aynı zamanda öğretmenlerimizin iş başına mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlama, arz talep dengesini rasyonel bir zemine oturtma ile ilgili yeni düzenlemeler ürettik. Bir anda mesleki eğitime talebin çok arttığını görüyoruz" dedi.