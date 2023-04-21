Bakan Özer: "Depremin ardından tüm illerimiz toparlanmaya devam ediyor"

Ordu'da Ramazan Bayramı dolaysıyla bayramlaşma programı düzenlendi

ORDU Ordu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin ardından devletin tüm imkanları ile yaraların hızlı bir şekilde sarılmaya devam ettiğini söyledi.

Ordu Valiliği tarafından Ordu Öğretmenevinde Ramazan Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Programa katılan Milli Eğitim Bakanı ve 28. Dönem AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, katılımcıların bayramını tebrik etti. Programda, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

"Depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor"

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahut Özer, katılımcıların Ramazan Bayramını kutladı. 6 Şubat tarihinde meydana gelen 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Özer, "Deprem gibi büyük felaketlerde herkes canını değil, vatandaşını önceledi. Onların derdine derman olmak için devlet-millet ele ele vererek 11 ilimizde seferber oldular. Ben de Malatya'da 45 gün kaldım ve kardeşlerimiz ile orada beraberdim. Bir taraftan depremin yaralarını sarmak, vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde barınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ettik, diğer taraftan da hayatın normalleşmesindeki en ana unsur olan eğitimi bölgede normalleştirmek için çaba sarf ettik. Allah'a şükür hızlı bir şekilde tüm illerimiz toparlandı, toparlanmaya da devam ediyor. Devletimizin tüm imkanları sahada, vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde konteynerlere taşınmasında, kalıcı konutlara taşınmasında ve hayatın eski günlere döndürülmesinde her türlü imkan orada seferber ediliyor" dedi.

"Devletimizin şefkatini, güler yüzünü ve merhametini birlik ve beraberlik içerinde göstermeye gayret ediyoruz"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara ve gazilere ise acil şifalar diledi. Vali Sonel, "Rabb'im birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere inşallah fırsat vermesin. Ordu, 19 ilçemiz ile kocaman bir aile, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde devletimizin şefkatini, güler yüzünü ve merhametini birlik ve beraberlik içerinde göstermeye gayret ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in girişimleri ile Ordu'da eğitim ve birçok alanda yatırımlar almış olduk" ifadelerine yer verdi ve Ramazan bayramında deprem bölgesine gideceklerini söyledi.

"Doğalgaz için sondaj çalışmaları Ordu'da da yapılacak"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de programda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik içerisinde örnek bir şehir olma yolunda ilerlediklerini belirterek, "Deprem sonrası hem yaraları saran, hem de bu yaraların sarılmasında Ordu'nun ki Adıyaman'ı kardeş şehir ilan ettik, ayrıca diğer illerle de ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Burada Ordu ilimiz güzel bir birlik beraberlik, aynı zamanda destekleyici çalışmalar yaptı. Bayramlar bizim mutluluk, dayanışma günlerimiz. Doğalgaz ile ilgili dünyanın en derin, en geniş projesinin açılışında bulunduk. Yakında da inşallah Ordu'nun Karadeniz'inde, Ordu bölgesinde sondaj yapılacak. Bunlar güzel çalışmalar, inşallah bunları hep beraber yapacağız. Daha evvel buraya 50 yıldır hizmet etmiş birisi olarak duygudaşlık oluşturmak, Ordu üst kimliği ile çalışmaları birlikte yapmak ve önümüz çok açık, güzel günleri inşallah sizlerin desteği ile birlikte oluşturacağız" ifadelerine yer verdi.

Programa ayrıca kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve ilgililer katıldı.