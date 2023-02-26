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Bakan Özer: Depremden Etkilenen İllerimizden 166 Bin 238 Öğrencimizin İstedikleri İllere Nakil İşlemini Gerçekleştirdik

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Bakan Özer: Depremden Etkilenen İllerimizden 166 Bin 238 Öğrencimizin İstedikleri İllere Nakil İşlemini Gerçekleştirdik

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Depremden etkilenen illerimizden 166 bin 238 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Depremden etkilenen illerimizden 166 bin 238 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik" dedi.

Mahmut Özer, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen illerdeki öğrencilerin diğer illerdeki okullara nakline ilişkin bilgi verdi.

Bakan Özer, "Depremden etkilenen illerimizden 166 bin 238 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Öğrencilerin nakledildikleri illere göre dağılımı şöyle:

"İstanbul 12 bin 44, Ankara 22 bin 364, Antalya 16 bin 13, Mersin 15 bin 611, İzmir 6 bin 659, Konya 9 bin 522, Bursa 4 bin 765, Kayseri 5 bin 421, Muğla 5 bin 66, Aydın 4 bin 125."

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Kaynak: ANKA / Güncel

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