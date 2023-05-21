Bakan Özer: Deprem bölgesindeki kurslardan 340 bin vatandaş yararlandı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde açılan 24 bin 413 kurstan 340 bin vatandaşın yararlandığını açıkladı.

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce deprem bölgesindeki vatandaşlar için açılan kurslara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Özer, "Deprem bölgesinde vatandaşlarımızın sosyalleşmesine imkan sağlamak; onları sanat, spor ve kültürel faaliyetlerle desteklemek için 24 bin 413 kurs açarak, 340 bin vatandaşımıza eğitim verilmesini sağladık" dedi. Özer, kurs merkezlerinde usta öğreticilerce kursiyerlere üretim ve istihdama dönük eğitimler verildiğini kaydetti.