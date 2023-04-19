Bakan Özer: Deprem bölgesindeki 12 bin çocuğa bayram hediyesi hazırlandı

ORDU'da konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ramazan Bayramı için hazırlanan hediyelerin, deprem bölgesindeki 12 bin çocuğa dağıtımının başladığını söyledi.

ORDU'da konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ramazan Bayramı için hazırlanan hediyelerin, deprem bölgesindeki 12 bin çocuğa dağıtımının başladığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Perşembe ilçesindeki seçim çalışmaları kapsamında; AK Parti İlçe Başkanlığı, Ziraat Odası ve Kışlaönü Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti, esnaf ve bölge halkıyla bir araya geldi. Balıkçı barınağı ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüleri'nin usta öğreticilerinin hazırladığı hediyelerin deprem bölgesindeki 12 bin çocuğa dağıtılmaya başladığını söyleyerek, "Çocuklarımızı bayramda mutlu edebilmek adına fedakarca çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.