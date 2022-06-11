Bakan Özer'den mikromekanik öğrencilerine özel ilgi - Haberler

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Bakan Özer'den mikromekanik öğrencilerine özel ilgi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Özer'den mikromekanik öğrencilerine özel ilgi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Türkiye'nin en büyük bilim ve teknoloji fuarında Bursalı mikromekanik öğrencileri tarafından yapılan saatleri inceledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Türkiye'nin en büyük bilim ve teknoloji fuarında Bursalı mikromekanik öğrencileri tarafından yapılan saatleri inceledi.

Geçtiğimiz gün bir dizi program için Bursa'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2 yıl aranın ardından ilk kez organize edilen Türkiye'nin en büyük Bilim ve Teknoloji Fuarı Scence Expo fuarını gezip, Mikromekanik ve Saat Teknoloji Eğitim Araştırma Vakfı tarafından açılan standı ziyaret etti. Vakıf Başkanı Hayrettin Akpınar'dan bilgi alan Özer, daha sonra Tophane Endüstri Meslek Lisesinin saatçilik bölümünü öğrencileri tarafından yapılan mikromekanik saatleri inceledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ziyareti sırasında İstanbul Saatçiler Odası Başkanı Sedat Güngörür ile İzmir ve Antalya saatçiler odası mensupları da eşlik etti.

Sedat Güngörür saat bölümüne verdiği destekten ötürü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkür plaketi verdi. Okul öğretmenleriyle mezun olan öğrencilere de başarı belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

(İHA)

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