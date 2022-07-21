Bakan Özer'den liseli şampiyon sporculara tebrik

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Brezilya'da düzenlenen Voleybol Liseler Arası Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncu ve yöneticilerini kabul edip, kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Brezilya'da düzenlenen şampiyonada 6 karşılaşmada tüm rakiplerini yenerek dünya şampiyonluğu elde eden TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı oyuncularını ağırladı. Bakan Özer, Türkiye'nin uluslararası yarışmalarda geçmişe kıyasla çok önemli başarılar elde ettiğini, Türkiye Voleybol Federasyonu'yla yaptıkları iş birliğinin bunda çok önemli katkı sağladığını belirtti. Özer, bu tür iş birliklerinin, birikimlerin eğitimle ilişkilendirilmesi durumunda çok daha büyük başarılar elde edileceğini söyledi.