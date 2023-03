Bakan Özer'den 'Hababam Sınıfı' paylaşımı: Öğrenmen ve bilginin olduğu her yer okuldur

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Hababam Sınıfı' serisinde bir sahnede geçen sözleri paylaşarak, "Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur" ifadelerine yer verdi.

Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Hababam Sınıfı' serisinde bir sahnede geçen sözleri paylaştı. 2018 yılında kaybettiğimiz Münir Özkul'un canlandırdığı Mahmut Hoca'nın, "Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur" sözlerini paylaşan Özer, "Her şart altında eğitim ilkemizle afet bölgesinde LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerimiz için 809 noktada DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursu) düzenliyoruz" dedi.