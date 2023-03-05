Bakan Özer'den depremzedeler için yemek hazırlanan okula ilişkin paylaşım Açıklaması Güncel Haberler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremzedeler için yemek hazırlanan Kahramanmaraş Onikişubat Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki çalışmaları paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremzedeler için yemek hazırlanan Kahramanmaraş Onikişubat Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki çalışmaları paylaştı. Özer, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Eğitim ailemizin çatısı altındaki her bir okulumuz, imece kültürümüzün en güzel örnekleriyle sahada. Alanında uzman öğretmenlerimiz, bilgi, ihtiyaç ve kaynakları bir araya getirerek afet bölgesindeki vatandaşlarımıza günlük yemek hizmeti veriyor." ifadelerini kullandı. Depremzedelere için 3 öğün yemek çıkarılan Kahramanmaraş Onikişubat Sosyal Bilimler Lisesi'nin mutfağındaki hazırlıkların paylaşıldığı videoda, öğretmenlerin çalışmalara ilişkin verdiği bilgiler de yer aldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Özer'den depremzedeler için yemek hazırlanan okula ilişkin paylaşım Açıklaması - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.