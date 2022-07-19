Bakan Özer: Çocukların eğitime rahat erişimi için devasa yatırımlar yapıldı (2) - Haberler

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Bakan Özer: Çocukların eğitime rahat erişimi için devasa yatırımlar yapıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Özcan Çiriş - Güncel
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Bakan Özer: Çocukların eğitime rahat erişimi için devasa yatırımlar yapıldı (2)

BAKAN ÖZER'E AHLAT BASTONU HEDİYE EDİLDİMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Üzümveren köyünde yapımı tamamlanan Köy Yaşam Merkezi'nin açılışının ardından valiliği ziyaret etti.

BAKAN ÖZER'E AHLAT BASTONU HEDİYE EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Üzümveren köyünde yapımı tamamlanan Köy Yaşam Merkezi'nin açılışının ardından valiliği ziyaret etti. Valilik önünde çiçeklerle karşılanan Bakan Özer, şeref defterini imzaladı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Özer'e ceviz ağacı ve boynuzdan yapılan Ahlat bastonu hediye etti. Bir süre vali ile görüşüp kentin eğitim durumuyla ilgili bilgi alan Özer, daha sonra belediye başkanlığını ziyaret etti. Partisinin il başkanlığını da ziyaret eden Özer, öğle yemeğinin ardından kentten ayrılacak.


Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Güroymak Bitlis Güncel Haberler

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