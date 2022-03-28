Son dakika haberleri... Bakan Özer, 'Çevre Dostu Bin Okul' projesini tanıttı

Bakan Özer, 'Çevre Dostu Bin Okul' projesini tanıttı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, her ilçede 1 olmak üzere toplam bin okul güneş enerjisi sistemi, yağmur suyu depolama üniteleri kurularak, çevre dostu haline getirilecek. 'Çevre Dostu Bin Okul' projesinin tanıtımını yapan Bakan Mahmut Özer, "Bizim hedefimiz 1000 okulla başlayıp, 57 bin 108 okulumuzun tamamının çevre dostu okullar olması" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen 'Çevre Dostu Bin Okul Projesi' tanıtım töreni Ostim İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi. Çevre dostu bin okulda birisi olan okuldaki törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Bakan Özer, 'Sıfır Atık' iklimini okullara yaymaları gerektiğini söyledi. 2015 yılından beri 7 ve 8'inci sınıflarda seçmeli olarak okutulan 'çevre eğitimi' dersinin müfredatını değiştirip, ismnini 'Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği' yaptıklarını hatırlatan Özer, "Sadece 7 ve 8'inci sınıflara değil 6'ncı sınıflara da seçmeli ders olarak koyduk. İkinci adım, 2021-2022 eğitim-öğretmen yılının ara tatilinde öğretmenin uzaktan eğitim platformu Öğretmen Bilişim Ağı'nda ilk defa çevre eğitimi ve iklim değişikliğiyle ilgili öğretmenlerimize eğitim verdik. Zorunlu olmamasına rağmen 100 bine yaklaşan rakamlarda öğretmenlerimiz o eğitimlere dahil oldular. İki bakanlık olarak el ele verdiğimiz zaman ne kadar hızlı mesafe alabileceğimizi o iki deneyimle ortaya koyduk" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Buğra OLAÇ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, -