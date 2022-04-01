Bakan Özer: "Bütçede en büyük pay her zaman eğitime verilmiştir"
AA - Fikret Delal - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
"Meslek Liseleri Aileler ile Buluşuyor" programı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması RİZE - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Meslek Liseleri Aileler ile Buluşuyor" programına, "Meslek Liseleri Aileler ile Buluşuyor" programında konuştu.
"Meslek Liseleri Aileler ile Buluşuyor" programı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması RİZE - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Meslek Liseleri Aileler ile Buluşuyor" programına, "Meslek Liseleri Aileler ile Buluşuyor" programında konuştu.
(2)