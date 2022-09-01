Milli Eğitim Bakanı Özer: "Eğitimin önündeki tüm anti demokratik uygulamalar kaldırıldı"
Güncel Haberler
"20.000 Öğretmen Atama Töreni" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve beraberindeki heyetin salona girişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "20.
"20.000 Öğretmen Atama Töreni"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve beraberindeki heyetin salona girişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "20.000 Öğretmen Atama Töreni"ne katıldı.(1)
Kaynak: AA / Güncel