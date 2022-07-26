Bakan Özer: " Bu memleketin evlatlarının eğitime erişimini engelleyen tüm müdahaleler kaldırıldı" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Özer: " Bu memleketin evlatlarının eğitime erişimini engelleyen tüm müdahaleler kaldırıldı"

Köy Yaşam Merkezi açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum'un Aziziye ilçesinde Köy Yaşam Merkezi açılış töreninde konuştu.

 - Güncelleme:

Köy Yaşam Merkezi açılış töreni

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum'un Aziziye ilçesinde Köy Yaşam Merkezi açılış töreninde konuştu. (1)

AA / Sagip Sezginer - Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Aziziye Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title