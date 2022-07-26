Bakan Özer: " Bu memleketin evlatlarının eğitime erişimini engelleyen tüm müdahaleler kaldırıldı"
Köy Yaşam Merkezi açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum'un Aziziye ilçesinde Köy Yaşam Merkezi açılış töreninde konuştu.
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Köy Yaşam Merkezi açılış töreni
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erzurum'un Aziziye ilçesinde Köy Yaşam Merkezi açılış töreninde konuştu. (1)
AA / Sagip Sezginer - Güncel