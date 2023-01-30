Bakan Özer, Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakü'de iki ülkenin eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakü'de iki ülkenin eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya geldi. İki Bakanın başkanlığında heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, resmi temaslarda bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya geldi. İki Bakanın başkanlığında heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirildi. Bakan Özer, Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha güçlü hale gelmesi için eğitimin en başat alanlardan birini oluşturduğunu kaydetti.

Görüşmede Bakan Özer'in yanı sıra Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Bakü Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.