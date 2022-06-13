Bakan Özer: "2022 yılındaki en büyük hedefimiz her ay 1 milyon vatandaşımıza halk eğitim merkezleriyle ulaşabilmek" - Haberler

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Bakan Özer: "2022 yılındaki en büyük hedefimiz her ay 1 milyon vatandaşımıza halk eğitim merkezleriyle ulaşabilmek"

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Köy Yaşam Merkezleri Lansmanı ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile Sektörler Buluşması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Bakan Özer'in sertifika vermesi SAMSUN - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Köy Yaşam Merkezleri Lansmanı ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile Sektörler Buluşması'na katıldı.

Köy Yaşam Merkezleri Lansmanı ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile Sektörler Buluşması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması

Bakan Özer'in sertifika vermesi SAMSUN - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Köy Yaşam Merkezleri Lansmanı ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile Sektörler Buluşması'na katıldı.(2)

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

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