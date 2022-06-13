Bakan Özer: "2022 yılındaki en büyük hedefimiz her ay 1 milyon vatandaşımıza halk eğitim merkezleriyle ulaşabilmek" Köy Yaşam Merkezleri Lansmanı ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile Sektörler Buluşması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Bakan Özer'in sertifika vermesi SAMSUN - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Köy Yaşam Merkezleri Lansmanı ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile Sektörler Buluşması'na katıldı. Köy Yaşam Merkezleri Lansmanı ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile Sektörler Buluşması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Bakan Özer'in sertifika vermesi SAMSUN - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Köy Yaşam Merkezleri Lansmanı ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile Sektörler Buluşması'na katıldı.(2) AA / Mustafa Çavuş - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Özer: '2022 yılındaki en büyük hedefimiz her ay 1 milyon vatandaşımıza halk eğitim merkezleriyle ulaşabilmek' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.