Bakan Özer: "2022 yılındaki en büyük hedefimiz her ay 1 milyon vatandaşımıza halk eğitim merkezleriyle ulaşabilmek"
AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Köy Yaşam Merkezleri Lansmanı ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile Sektörler Buluşması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Bakan Özer'in sertifika vermesi SAMSUN - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Köy Yaşam Merkezleri Lansmanı ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile Sektörler Buluşması'na katıldı.
Köy Yaşam Merkezleri Lansmanı ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile Sektörler Buluşması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
Bakan Özer'in sertifika vermesi SAMSUN - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Köy Yaşam Merkezleri Lansmanı ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile Sektörler Buluşması'na katıldı.(2)
AA / Mustafa Çavuş - Güncel