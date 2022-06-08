Bakan Özer: "(Antalya'da Kuran'ı Kerim'e saygısızlık) Biz eğitim sistemimizde böyle bir genç istemiyoruz. Şiddetle kınıyoruz" - Haberler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi açılışına katıldı. (2)

"Geleceğin Türkiyesinin inşasında görev alabilmek için heyecan duyan bir gençlik geliyor"

"( Antalya'da Kuran'ı Kerim'e saygısızlık) Biz eğitim sistemimizde böyle bir genç istemiyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Bunun çok istisnai bir durum olduğunu, olağanüstü bir durum olduğuna inanıyoruz. Bunun yaygın bir durum olmasını kabul etmemiz mümkün değil"