Bakan Özer: 82 bin 405 depremzede öğrenci, okullarına geri döndü

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden farklı illere naklini aldıran 82 bin 405 öğrencinin okullarına geri döndüğünü bildirdi.

Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşanan büyük afetin ardından okullarımız ve tüm eğitim kurumlarımızda en kısa sürede eğitim öğretim faaliyetlerimize başlamakla bölgedeki yaşamın olağan akışına kavuşmasına öncülük ettik. Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 82 bin 405'i okullarına geri döndü" dedi.