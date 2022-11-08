Bakan Özer: 6 ayda tüm okullarımızı elden geçireceğiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke genelindeki okullarda başlatılan 'Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar' projesiyle ilgili, "Bu projenin süresini de 6 ay olarak koyuyoruz.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke genelindeki okullarda başlatılan 'Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar' projesiyle ilgili, "Bu projenin süresini de 6 ay olarak koyuyoruz. 6 ay içinde 57 bin 108 okulumuzun tamamını Allah'ın izniyle elden geçireceğiz. Artık tuvaletlerle okulların temizliği ile ilgili kimse konuşamayacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve akaryakıt şirketi arasında imzalanan protokol ile 'Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar' kampanyası hayata geçirildi. Okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedefiyle yurt genelinde yürütülen kampanyanın tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katıldığı törenle Ankara'daki Ostim İlkokulu'nda yapıldı.