Bakan Özer: 29 Mayıs'ta eğitime 1 gün ara vereceğiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması nedeniyle 29 Mayıs'ta eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı.

Bakan Özer, katıldığı televizyon programında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özer, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi nedeniyle 29 Mayıs'ta okulların tatil edileceğini söyledi. Özer, "Seçimin ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs pazartesi günü okullarımızı tatil edeceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak" dedi.Özer, okulların 16 Haziran'da yaz tatiline gireceğini, herhangi bir uzatma olmayacağını kaydetti.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023