- Bakan Özer: "2023 yılında tüm köy okullarını açacağız"

ORDU - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılında başladıkları atıl köy okullarının yeniden açılması çalışmaları çerçevesinde 2 bin 671 köy okulunu yeniden açtıklarını, 2023 yılı içerisinde tüm köy okullarını yeniden açmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ' Ordu Muhtarları Köy Yaşam Merkezleri Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı ve 28. Dönem AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, köy okullarının tekrar açılması ve 'Köy Yaşam Merkezleri olarak hizmet vermeye başlaması amacıyla sıkı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Özer 2022 yılında hedeflerinin 2 bin köy okulunu köy yaşam merkezine çevirmek olduğunu ancak bu sayının 2 bin 671'e ulaştığını söyledi. Özer, "Önümüzdeki yıllarda dünyada yaşanacak olan krizlerde gıda en önemli maddeler arasında yer almaya başladı. Biz hem geriye göç hem gıda ile ilgili tarım ve hayvancılıkla ilgili bu potansiyeli değerlendirmek için köylerimizde atıl duran okullarımızı hızlı bir şekilde yeniden açmak için yola düştük. 2022 yılı başlarında yola çıkarken sadece köydeki ilkokul, ortaokul ve anaokulunu açmaktan ziyade farklı bir konsept çalışması yaptık. Aynı zamanda okulların içerisinde halk eğitim merkezleri kuralım, sadece çocuklarımız değil aynı zamanda yetişkinlerimize de istedikleri kursu ayağına getirelim, yani köydeki vatandaşımız halk eğitim kurslarına yararlanmak için şehre gelmek zorunda kalmasınlar, erişimi arttıralım dedik. 2022 yılındaki hedefimiz 2 bin köy okulunu köy yaşam merkezine çevirmekti, şu anda 2 bin 671 köy okulunu hızlı bir şekilde bakım ve onarımdan geçirerek köy yaşam merkezine dönüştürdük" dedi.

"2023 yılında tüm köy okullarını açacağız"

Milli Eğitim Bakanı Özer, 2 bin 671 köy yaşam merkezinde tarımdan hayvancılığa, vatandaşların istedikleri her türlü kursu aktif bir şekilde düzenlediklerini ifade ederek, "Şşu ana kadar bu köy okullarımızda köy yaşam merkezlerinde 170 bin 349 vatandaşımız bu kurslardan yararlanmıştır. 2023 yılının sonuna kadar tüm köy okullarını açacağız. Ordu'da şu ana kadar 29 tane köy yaşam merkezi açmışız, mahalle ve köylerimizdeki tüm köy okullarını Ordu için istisna yaparak mayıs ayının sonuna kadar açacağız" şeklinde konuştu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkiye'deki en önemli konulardan bir tanesinin eğitim olduğunu söyledi. Vali Sonel, "Gelecek güçlü Türkiye'sinde çocuklarımız ve gençlerimiz bizim göz bebeğimiz. Ordu olarak şanslıyız, Sayın Cumhurbaşkanımız bakanımızı Ordu'ya gönderdi ve son 2 haftada aldığımız yatırımları o kadar gururla ve onurla takip ediyoruz. Köy yaşam merkezi asıl gündeminiz ama hakkını vermek lazım, yapılan söylemek, Allah rızası için anlatmak lazım. 66 okulumuzun deprem riski vardı, 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadık. Deprem öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bakanımızın Ordu'muza destekleriyle devlet-vatandaş işbirliği ile 58 okula ulaşmıştık. Bakanımızın gelmesi ile son iki haftada 18 okulu daha ekleyerek, 76 okula 991 dersliğe ulaştık" ifadelerine yer verdi.

"Zor bir coğrafyada çalışmalarımızı zevk ile sürdürüyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun zorlu coğrafyasında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Ordu'da fındığın yanında çeşitli ürünlerin üretimi için de çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Güler, "Ordu'muzu hem ekonomik olarak kalkındırmaya çalışıyoruz, yatırımları tamamlıyoruz. 772 muhtarımızı ben yakından takip ediyorum, bununla ilgili özel dairemiz var çalışmalarını yapıyoruz. Tabii burası zor bir coğrafya ama bizim de amacımız bunları çözmek ve bunu da zevkle yapıyoruz. Yol uzunluğu açısından Türkiye'nin tüm sahil uzunluğunu alın, bunun 4 katı yolumuz var. Türkiye'nin en büyük yol ağı bizde, su konusu ve diğerleri de böyle, bunları da başarıyla çözüyoruz ve iyi bir noktaya doğru geldik. 4 yılın 2 yılını pandemi ile geçirdik, şimdi de deprem ile geçiriyoruz ve buna rağmen muazzam bir çalışma var. Şuanda 348 noktayı biz şantiye haline getirdik. Yaşam merkezleri için biz de bazı çalışmalara başlamıştık, Ulubey'in Akpınar Mahallesi'nde bio-inovasyon merkezi yaptık. Terk edilmiş bir ilkokul vardı, onu restore ettik ve şimdi orada 250 bin fide var. Hem sebze, hem meyve, hem bio aromatik ürünler yapılıyor. Bunları şunun için anlatıyorum, fındıktan dönümde 2 bin TL kazanırken, mavi yemişten ve aronyadan 60-70 bin TL kazanılıyor, bunların merkezi olduk" diye konuştu.