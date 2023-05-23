Bakan Özer: 2023 sonuna kadar tüm OSB'lerde anaokulu açıyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023'ün sonuna kadar Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerinde anaokulu açılacağını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023'ün sonuna kadar Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerinde anaokulu açılacağını açıkladı.

Bakan Özer, Twitter hesabından yeni yapılacak okul öncesi eğitim kurumlarına ilişkin açıklama yaptı. Özer, "Okul öncesi eğitime verdiğimiz önceliğin bir sonucu olarak Samsun'daki 10 organize sanayi bölgesine 10 anaokulu yapımını yatırım programına aldık. 2023'ün sonuna kadar Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgeleri bünyesine anaokulları açıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.