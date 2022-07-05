Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı - Haberler

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Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı

AA - Cebrail Karabulut - Güncel
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Salondaki katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı.

Salondaki katılımcılar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in salona gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı. (10)

AA / Cebrail Karabulut - Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

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