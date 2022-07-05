Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı Salondaki katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı. Salondaki katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı. (10) AA / Cebrail Karabulut - Güncel Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

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