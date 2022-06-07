Milli Eğitim Bakanı Özer, AA Editör Masası'na konuk oldu: (5) - Haberler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okulların ücret artışlarının Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yönetmeliği çerçevesinde yapılabileceğine işaret ederek, "Başlangıç sınıfları hariç ara sınıfları keyfekeder şekilde artırma imkanı yok." dedi.

Bakan Özer, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Çeşitli nedenlerle anaokuluna hiç gidememiş, bu yıl 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için yaz döneminde farklı bir eğitim programı uygulayacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Özer, geçen sene bu tip bir program uygulandığını ve bundan yaklaşık 70 bin öğrencinin faydalandığını bildirdi.

Özer, bu yaz da benzer bir programı uygulayacaklarını belirterek, "Yine o öğrencilerimizi 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlamak için tüm okullarımızı seferber edeceğiz." ifadesini kullandı.

Okul öncesi eğitimin önemine işaret eden Özer, "Bu dönem Milli Eğitim Bakanlığı olarak üzerinde durduğumuz en kritik konulardan bir tanesi. Aslında üç tane konu var. Birincisi okul öncesi eğitimde okullaşma oranını artırmak, ikincisi mesleki eğitim, üçüncüsü de öğretmenin mesleki ve kişisel gelişiminin sürekli desteklenmesi." diye konuştu.

Okul öncesi eğitimde hedef OECD ortalamalarını yakalamak

Bakan Özer, son 19 yılda eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları artırılırken okul öncesi eğitimde istenilen hedeflere ulaşılamadığını dile getirerek, "Ağustos 2020 itibarıyla 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 78, 4 yaşındaki yüzde 35, 3 yaşındaki de yüzde 14'tü. Yeni bir hedef koyduk, bu dönem okul öncesi eğitimdeki oranları artıracağız, bunu OECD ortalamalarına çıkartacağız." dedi.

Bu kapsamda 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmak için yola çıktıklarını söyleyen Özer, "Buradaki hedefimiz de 3 yaştaki yüzde 14'ü yüzde 50'ye çıkarmak, 4 yaştaki yüzde 35'i yüzde 70'e, 5 yaştaki yüzde 78'i de yüzde 100'e çıkarmak. Dolayısıyla 3-5 yaş aralığındaki ortalamayı OECD ortalamasına yaklaştırmak. Bu eğitimde fırsat eşitliği için çok kritik, öğrencilerimizin sadece bilişsel becerileri değil bilişsel olmayan becerilerini de geliştirmesi anlamında çok kritik." değerlendirmesinde bulundu.

"12 bin öğrencimiz köy okullarında ana sınıfına kavuştular"

Bakan Özer, yapılması hedeflenen 40 bin ana sınıfından 8 bin 500'ünün açıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Köy okullarındaki ana sınıfı açma kriteri 10 öğrenci olmasıydı, onu 5'e düşürdük. 12 bin öğrencimiz köy okullarında ana sınıfına kavuştular. 155 bağımsız anaokulu yaptık, 288'inin ihalesi tamamlandı, toplam 3 bin anaokulu da yatırım bütçesinde. Bu 3 bin anaokulunun 1000 tanesini İstanbul'da yapıyoruz. İstanbul'un anaokulu sorununu kökten çözmüş olacağız. İstanbul'da yaklaşık 150 devlet anaokulu vardı. Buna 1000 tane ilave yapacağız."

Anaokullarına 6 aylık süreçte 400 bin yeni öğrenci geldiğini aktaran Özer, "5 yaştaki yüzde 78 olan okullaşma oranı bugün itibarıyla yüzde 92'ye çıktı. Bu çok kritik bir atılımdır. İnşallah yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin hepsini tutturacağız. Çünkü tüm yatırımlarımız planlandığı gibi gidiyor, hiçbir problemimiz yok." ifadelerini kullandı.

Özel okullardaki ücret artışları

Bakan Özer, özel okulların ücret artışlarına ilişkin tavan zam oranının yüzde 36 olarak belirlendiği hatırlatılarak, "Servis, yemek ve kitap ücretlerindeki artışlara ilişkin geri dönüşler nasıl, şikayetler geliyor mu?" sorusu üzerine, "Özel öğretim kurumlarının fiyat artışları, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yönetmelik çerçevesinde yapılıyor. Başlangıç sınıfları hariç ara sınıfları keyfekeder şekilde artırma imkanı yok. Bakanlık olarak da bu süreçlerin hepsini takip ediyoruz. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğümüz velilerimizden gelen tüm şikayetleri değerlendirip gerekli müdahaleleri yapıyor." bilgisini paylaştı.

Yaz okulları

"Yaz okullarında spor faaliyetleri de olacak mı, buralardan resmi ve özel okul öğrencilerinin hepsi faydalanabilecek mi?" sorusu üzerine Özer, "Yaz okullarımızda devlet okulu, özel öğretim kurumu ayrımı yapmıyoruz. Tüm öğrencilerimiz gidebilir. Bu ilk defa yapılan bir şey. Öncelikle bilhassa halk merkezlerimizde bilim ve sanat olarak iki ayrı ders açacağız. Tabii bunlar ders gibi olmayacak, etkinlik, yaz kampı, oyun ruhu içinde aktiviteler dizayn edildi." dedi.

Özer, öğrencilerin matematik okuryazarlığının daha iyi noktalara gelmesi için çalıştıklarına işaret ederek, "Türkiye, fen okuryazarlığı problemini çözdü. Uluslararası PISA ve TIMSS araştırmalarına baktığınız zaman gerçekten çok ciddi iyileşme görüyorsunuz. Matematikte de çok ciddi iyileşme var ama istediğimiz düzeyde değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda, öğrencilerin matematiği keyifle öğrenebilmesi için yaz okullarında da çeşitli uygulamalar yapılacağını anlatan Özer, İngilizce eğitiminde de bu yaz farklı bir formattaki öğretim metodolojisi deneyeceklerini bildirdi.

Özer, Türkiye'de artık eğitim öğretime erişim problemlerinin bittiğini, artık kaliteye odaklandıklarını vurguladı.

"Arkadaşlarımız çalışmaları yapıyor, yakında açıklayacağız"

Öğrenci ve öğretmenlerin yaşadıkları şehir dışındaki illerde de yaz okullarına başvuru yapabileceğine işaret eden Özer, "Bunları desteklemek için kurs kapsamında yapıyoruz. Dolayısıyla öğretmenlerimizin normal eğitim öğretim yılında aldığı ücretin iki katını vereceğiz öğretmenlerimize." bilgisini paylaştı.

Bakan Özer, öğrencilere yönelik sportif faaliyetlerin de halk eğitim merkezleri bünyesinde yapıldığını dile getirerek, "Bunun kapsamını daha çok geliştireceğiz. Arkadaşlarımız çalışmaları yapıyor, inşallah onu da yakında açıklayacağız." diye konuştu.

(Sürecek)