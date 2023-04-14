Bakan Özer: "19 milyon öğrencimiz ve 1.2 milyon öğretmenimizle birlikte bir haftalık ara tatile giriyoruz"

Bakan Özer: "19 milyon öğrencimiz ve 1.2 milyon öğretmenimizle birlikte bir haftalık ara tatile giriyoruz" ORDU(İHA)- Bakan Özer: "Bu dönem ara tatilimiz ramazan bayramı ile kesişti.