Bakan Özer: 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi 2022 yılının sonuna kadar tüm Türkiye'de 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimizle buluşturacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Şahinbey Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Gençlerin Mesleki Eğitimlerini Destekleme İş Birliği Protokolü' ile 'Meslek Liselerinde Günlük 50 Bin Ekmek Üretimi Projesi'nin imza törenine katıldı. Bakan Özer, imzaladığı protokollerin ardından Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 350 bin kitap dağıtımının tanıtımına katıldı. Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenlerine Özer'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, öğretmenler ve meslek lisesi öğrencileri katıldı.