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Bakan Özdemir Göktaş: Uluslararası kurumlar aksiyon almalı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail-Filistin Savaşı'na değinerek uluslararası kurumların eşitlik ve adalet ilkeleriyle aksiyon alması gerektiğini belirtti.

TRT World Forum 2023'te konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail- Filistin Savaşı'na değinerek Birleşmiş Milletler gibi uluslararası ve uluslar üstü kurumların, vadettikleri eşitlik ve adalet ilkeleriyle aksiyon almaları hayati bir gerekliliktir. Bakanlık olarak bizler de, kalıcı ateşkes başladığı andan itibaren Filistin halkı için Birleşmiş Milletler çerçevesinde, gerekse ikili ve bölgesel ülkelerle koordinasyon halinde yapılması gereken ne varsa yapacağız dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT World Forum 2023'e katıldı. Şişli'de bulunan bir otelde gerçekleştirilen forumda Bakan Özdemir Göktaş konuşma gerçekleştirdi. Bakan Özdemir Göktaş konuşmasında İsrail-Filistin Savaşı'na değindi.

DÜNYANIN BEŞTEN BÜYÜK OLDUĞUNU GÖRMENİN VAKTİDİR

Bakan Özdemir Göktaş, Çözüm arayışlarımızda artık yeni yollar bulmanın vaktidir. Dünya üzerinde huzuru ve adaleti daim kılma iddiasında olan küresel sistem ve uluslararası kurumların artık acıları dindirmediği, insanlık adına kapsayıcı ve koruyucu olmadığı ortadadır. Artık, dünyanın beşten büyük olduğunu görmenin vaktidir. Artık daha adil ve evrensel insani değerleri gerçek anlamda kendine şiar edinen bir uluslararası sistemi konuşma vaktidir. Bu yenilenme sürecinde, yerel ve bölgesel anlamda inisiyatif almak; eğitimden sağlığa, ekonomiden savunma sanayiine, akademiden siyasete kadar somut adımlar atmak önem kazanmıştır dedi.

AKSİYON ALMALARI HAYATİ BİR GEREKLİLİKTİR

Özdemir Göktaş, Özellikle kuruluş amacı insani ve sosyal krizlere çözüm bulmak olan başta Birleşmiş Milletler gibi uluslararası ve uluslar üstü kurumların, vadettikleri eşitlik ve adalet ilkeleriyle aksiyon almaları hayati bir gerekliliktir. Bakanlık olarak bizler de, kalıcı ateşkes başladığı andan itibaren Filistin halkı için Birleşmiş Milletler çerçevesinde, gerekse ikili ve bölgesel ülkelerle koordinasyon halinde yapılması gereken ne varsa yapacağız ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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