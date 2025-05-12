Bakan Göktaş: PKK'nın Feshi Türkiye Yüzyılı İçin Kritik Bir Eşiktir

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pkk'nın fesih kararına ilişkin, "PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonucu terörün sona erdirilmesi Türkiye Yüzyılı için kritik bir eşiktir. Bu süreç, yalnızca bir güvenlik mücadelesi değil, aynı zamanda toplumsal barış ve kardeşlik projesidir." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla PKK'nın fesih kararını değerlendirdi. Göktaş, paylaşımında şunları ifade etti:

"Yarım asra yakın süredir devam eden ayrılıkçı terörle mücadele sürecinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın güçlü iradesi ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi duruşu, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi somutlaştıran kararlı bir birliktelik ortaya koymuştur.

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonucu terörün sona erdirilmesi Türkiye Yüzyılı için kritik bir eşiktir. Bu süreç, yalnızca bir güvenlik mücadelesi değil, aynı zamanda toplumsal barış ve kardeşlik projesidir. Devletimizin kapsayıcı ve kararlı politikaları, milletimizin topyekün birlik ruhunu güçlendirmiştir.

Bu tarihi dönüm noktasında, 'Terörsüz Türkiye' artık bir hedef değil, bir gerçektir. ve bu gerçek, güçlü bir iradenin, sarsılmaz birliğin ve büyük Türkiye'nin zaferidir. Terörle mücadele sürecinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı iletiyorum."