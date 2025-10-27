Bakan Özdemir Göktaş'tan Balıkesir Depremine İlişkin Açıklama

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulundu.

Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ivedilikle saha çalışmalarına başlamaktadır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesini kullandı.