Bakan Özdemir Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Kararlılıkla Mücadele

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve hiçbir şekli kabul edilemez! Bu bilinçle, devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte kadınların her zaman yanındayız. Bugün ve her gün kadına karşı şiddetin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özdemir Göktaş, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, DUR demektir. Bu yüzden işareti farket diyoruz. Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve hiçbir şekli kabul edilemez! Bu bilinçle, devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte kadınların her zaman yanındayız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz: Bugün ve her gün kadına karşı şiddetin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz."