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Bakan Özdemir Göktaş, Ayşenur Halil'in Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Bakan Özdemir Göktaş, Ayşenur Halil'in Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da katledilen Ayşenur Halil'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, kadına yönelik şiddetle mücadele sözü verdi.

(İSTANBUL)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün İstanbul'da katledilen Ayşenur Halil'in (19) ailesine taziye ziyaretinde bulunarak dua etti. Bakan Özdemir Göktaş'ın ziyaretine İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.

Psikolojik sorunları olan Semih Çelik (19) taarafından intihar etmeden önce katledilen Ayşenur Halil (19) ile İkbal Uzuner (19) bugün toprağa verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ayşenur Halil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu, dua etti. Bakan Özdemir Göktaş'ın ziyaretine İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti. Acılı aile ve yakınlarına başsağlığı dileyen Gül, "Başımız sağ olsun" dedi.

"Hepimizin ciğerini yaktı"

Bakan Özdemir Göktaş, cinayetten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "İstanbul'da iki genç kızımızın vahşice katledilmesi hepimizin ciğerini yaktı. Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz! Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bugün ciğeri yanan herkes bizim yol arkadaşımızdır. Şiddetin yanında şiddeti doğuran sebepleri de ortadan kaldırmak ve kadın cinayetlerini engellemek için ilgili tüm kuruluşlarla iş birliği içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Merhumelere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Psikososyal destek başta olmak üzere her konuda ailelerimizin yanındayız" demişti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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