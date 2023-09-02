Bakan Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu Yaz Spor Okulu'nun kapanış törenine katıldı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu Yaz Spor Okulu'nun kapanış törenine katıldı.

Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen törende, Bakan Bak'ın yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakam Vekili ve Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da yer aldı.

Törende konuşan Bakan Bak, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce spor tesisinin yapımına devam edildiğini belirterek, "Sizlere bütün bu eserlerin yapılmasında büyük katkısı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Bu gördüğünüz Zeytinburnu Buz Adası, Avrupa ve Türkiye'de eşsiz. Bu eseri ilçemize kazandıran değerli Cumhurbaşkanı'mıza, önceki bakanlarımız ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten böyle bir tesis Avrupa'da yok. İşte burada dünya çapında sporcular yetişecek." diye konuştu.

Bakanlık olarak Türkiye genelinde belediyelerle beraber yaz spor okulları açtıklarını dile getiren Bakan Bak, "Yaz spor okullarında 4 milyona yakın sporcu çeşitli branşlarda eğitim aldı. Ailelere sesleniyorum, lütfen çocuklarınızı yaz spor okullarına getirin. Bütün spor tesisleri çocuklarımızın emrinde. Bakanlık olarak en büyük hedefimiz bağımlılıkla, uyuşturucuyla mücadele. İşte burada en önemli unsur spor. Çocuklarınızla konuşun, onlarla ilgilenin ve onları spor salonlarına, yüzme havuzlarına ve futbol sahalarına getirin. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması için her zaman emrinizdeyiz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bütün tesislerin gençlerin hizmetinde olduğunu vurgulayarak, "Biz gençlerimizin emrindeyiz. Her zaman onların yanındayız. Bu tesislerin sonucunda uluslararası alanda madalyalar gelmeye başladı. Her alanda büyük başarılar var. Dün izlemişsinizdir Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. İnşallah yarın Avrupa şampiyonu olmak için Belçika'da salona çıkacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bak, dün Ankara'da TEKNOFEST'e katıldığını anlatarak, "TEKNOFEST vasıtasıyla teknolojiyi seven, bu ülkenin geleceği olan mühendisler, uzaya gidecek araçları yapacak gençlerimiz geliyor. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye geliyor." şeklinde görüş belirtti.

Törende yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yaz spor okullarında 10 farklı branşta yaklaşık 3 bin çocuğun eğitim aldığını söyledi.