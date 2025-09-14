Bakan Osman Aşkın Bak'tan A Milli Erkek Basketbol Takımına Tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Letonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti ve başarılarından dolayı oyunculara, teknik heyete ve katkı sağlayanlara şükranlarını sundu.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamlayan A Milli Basketbol Takımı'mızı canıgönülden tebrik ediyorum. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın başarısında emeği geçen sporcularımıza, teknik heyetimize, kulüplerimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor."