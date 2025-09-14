Haberler

Bakan Osman Aşkın Bak'tan A Milli Erkek Basketbol Takımına Tebrik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Letonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti ve başarılarından dolayı oyunculara, teknik heyete ve katkı sağlayanlara şükranlarını sundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Letonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamlayan A Milli Basketbol Takımı'mızı canıgönülden tebrik ediyorum. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın başarısında emeği geçen sporcularımıza, teknik heyetimize, kulüplerimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Güncel
CHP kongresinde Gürsel Tekin kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

CHP kongresinde Gürsel Tekin kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ernest Muçi: Gol hala kontrol ediliyor

Ernest Muçi: Gol hala kontrol ediliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.