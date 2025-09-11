Bakan Osman Aşkın Bak, Ediz Gürel'i Tebrik Etti

Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda dünya satranç şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yenerek tarihi bir başarıya imza atan büyükusta Ediz Gürel'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Özbekistan'da düzenlenen FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda dünya satranç şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yenen büyükusta Ediz Gürel'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan'ın Semerkant kentinde devam eden FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7. turunda, dünya satranç şampiyonu Hint büyükusta Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan büyükusta Ediz Gürel'i yürekten kutluyorum. Ülkemizi gururlandıran Ediz Gürel'e ve bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel
