Bakan: Nijerya'da Sel Felaketinde 612 Kişi Öldü

LAGOS, 26 Ekim (Xinhua) -- Nijerya hükümeti Salı günü, bu yılki yağış sezonunun başlamasından bu yana ülkede meydana gelen seller nedeniyle 612 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3.219.780 kişinin de selden olumsuz etkilendiğini bildirdi.

LAGOS, 26 Ekim (Xinhua) -- Nijerya hükümeti Salı günü, bu yılki yağış sezonunun başlamasından bu yana ülkede meydana gelen seller nedeniyle 612 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3.219.780 kişinin de selden olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Nijerya İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanı Sadiya Umar Farouq bunu, Nijerya'nın başkenti Abuja'da bakanlık ve Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından ülke genelindeki sellerin durumu hakkında şimdiye kadar yapılan müdahaleler ve girişimler hakkında halkı bilgilendirmek için düzenlenen bir basın toplantısında teyit etti.

Bakan, Pazartesi günü itibarıyla ülkenin bazı bölgelerinde meydana gelen seller sonucu 1.427.370 kişinin yerinden edildiğini ve 2.776 kişinin yaralandığını, 181.600 evin kısmen, 123.807 evin ise tamamen hasar gördüğünü açıkladı.

Bakana göre, 176.852 hektar tarım arazisi kısmen ve 392.399 hektar tarım arazisi ise tamamen tahrip oldu.

Selden etkilenen 21 eyalete yardım malzemelerinin dağıtıldığını teyit eden Bakan, diğer eyaletlere gıda ve gıda dışı malzeme dağıtımının sürdüğünü vurguladı.

"Uzman ekipler sahadayken, hala erişilemeyen ve ulaşılması zor bazı eyaletler ve yerel yönetimler var" diyen Farouq, bakanlığın ulaşılması zor alanlara ulaşmak için araçları temin etmek üzere özel beceri ve donanıma sahip askeri kuvvetle ve diğer paydaşlarla birlikte çalıştığını sözlerine ekledi.

Bakan gazetecilere verdiği demeçte, selin başlangıcından bu yana hazır bekleyen arama ve kurtarma görevlilerinin tahliyeye, yer değiştirmeye ve mağdurları acil bakım için hastanelere sevk etmeye devam ettiğini kaydetti.

Nijerya hükümetinin daha önceki açıklamalarına göre, seller bu yıl şimdiye kadar en az 31 eyalette ve Abuja Federal Başkent Bölgesi'nde hasara yol açtı.